- Saša je voleo tatinu kuvanu rakiju. On generalno nije voleo da pije, ali je voleo tu kuvanu rakiju. Šta da kažem, izbegavala sam i da pričam o tome zato što mi je nekako sve to još sveže i opipljivo i teško uopšte da pričam na tu temu, jer ne znam ni šta bih novo rekla što ljudi generalno ne znaju o njemu. Mnogo mi je žao što nas je napustio - rekla je pevačica, pa je dodala:

- Setila sam se njegovih reči, znam da bi bio ponosan jer sam zahvaljujući njemu to što jesam i to ću uvek glasno govoriti.

On me usmerio ispravno tim putem kojim treba da budem. Često mi odzvanjaju u glavi "Taki kad izađeš na binu pa to mora da puca". Trudiću se da ispunim njegova očekivanja i nadam se da mu je tamo negde odozgo i da mu je lepo i udobno da će biti ponosan ne samo na mene, već na sve što je uspeo da učini od svih nas. Ne samo on već i Suzana ponosni na nas, sigurna sam i zahvalni smo mu svi.