- On je objektivno 14 godina mlađi od mene i ja sam potpuno spremna da će on jednog dana upasti u krizu srednjih godina. I on sam meni kaže: "Je l' ti znaš da meno dolazi kriza srednjih godina?" Ja kažem da znam, a on me pita: "Pa šta ćeš onda?" Ja mu odgovorim: "Pa kupiću ti motor!" Nakon toga sam mu rekla: "Da ti kažem, iz ove kuće jedino mogu u kovčegu da te iznesu i nemoj da se ložiš da ćeš da odeš odavde tako lako!" - istakla je pevačica.