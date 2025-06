Sve vreme ga je snimala njegova supruga Jovana dok je on raspoloženo pratiocima poručio da je dobio najlepši poklon, aludirajući na to sve što danas ima a a ne podrazumeva materijalne stvari.

- Dobro došli u moj poklon za 30. rođendan. Ulazim u 4. deceniju a sada ćemo da prođemo levo desno da vidimo moj poklon ...čujete kako motori turiraju. Ovo je moj poklon za 30. rođendan. Drago mi je da sam samog sebe počastio sa ovakvim nekim poklonom stvarno sam se trudio. Ja sam neko ko ne izlazi, ne pije, nema poroke ne ide u kockarnice ne izlazi na loša mesta, kreće se samo na pravim mestima sa pravom ekipom, sa pravom ženom a to je moja Jovana koja trenutno snima .

- Prosto sam želeo da vam pokažem ovaj snimak, zaslužujete da se borite za ono za šta se borim ja a to je da imate lep život pa nije bitno da je drugima lepo, bitno je da je vama lepo. Hvala vam na lepim komentarima, čestitkama, svemu što ste napisali što me podržavate već devet godina i ja sam zahvalan na tome a ovo je sve naše zajedničko, tako da ko je blizu bujrum na kafu. Ljubim vas. Nemojte da me smarate da ove balone pogrešno držim, ja svoje godine nosim kako ja hoću - u šaljivom tonu je završio poruku Dragojević.