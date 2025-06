- Kolege su me pozvale da idemo u Švajcarsku, trebala im je pevačica, a onda sam ja igrom slučaja tamo upoznala svoju ljubav. Imam u životu sreće što sam bila voljena i imala kvalitetne ljude u svojoj blizini. Mi smo živeli zajedno, bili smo pred brakom, ali sam se uplašila zbog prethodno neuspelog braka i dok je on bio na poslu, pokupila sam torbu i novčanik i pobegla. Mi smo bili jedan idiličan par. Napravio mi je prvi Fejsbuk profil, zna da volim baklavu, ode i kupi mi dva kilograma. Dogovarao mi je svirke i vozio me, napravio je cene koje su bile za mene abnormalne, sa gazdama je pregovarao, bio mi je velika podrška - rekla je pevačica za Novu.

- Bavio se poslom koji je bio izuzetno dobro plaćen, a ja sam bila klinka i nisam razumela neke stvari. On je dao otkaz i nije mi puno objašnjavao, krenuo je sa kolegom da radi bez dinara, sklopili su ugovor na godinu dana i ko ostvari veći profit, postaje vlasnik. U tom periodu je bio jako nervozan, a ja sam bila veliko dete koje je doživelo traumu i plašila sam se svake grube reakcije. Meni je bilo strašno kada drekne, rekla sam sebi da to ne želim, samo sam uzela torbu i novčanik i otišla. Sve stvari su mi ostale tamo, od bundi do čarapa, nisam se pokajala jer je taj nemir u meni presudio da ja odem. Taj čovek je na kraju postao vlasnik firme i sada je mulitimilioner u Švajcarskoj - otkrila je pevačica.

- Doktor je izvadio trojke, a ugradio petice ispod mišića, kada je sve to prošlo, pitala sam doktora koji mi je kasnije spašavao život u čemu je bio problem, on mi je objasnio da kada se jednom urade implanti, svaki sledeći put to mora da se uradi na istom mestu jer implant oko sebe ima opnu i to sraste kada ga izvadiš, tkivo ostaje, ti moraš da vratiš na isto mesto. Ne možeš ispod mišića jer koža ne može da nalegne, on je gurao što veći implant da to nalegne na svoje ali nije legao. Tetka me je izvadila sa klinike, obećali su da će mi pokloniti novu operaciju.