On je u naletu besa objavio i fotografiju sa drugom ženo u veoma intimnoj pozi, a sada otkriva da nije sveža fotka.

-To je stara slika i to je slika sa Nove godine 2023. godine, mogu i dokaz poslati. Javno se izvinjavam svojoj ženi, jer još uvek nismo potpisali papire za razvod. Baš se kajem, a moju ženu nikada ne bih prevario - zaključio je on.