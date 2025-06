- Tog perioda se zapravo i ne sećam, jer sam bila beba. Ono što znam, to je ono što sam čula od roditelja. Tada je Lepa Brena bila samo Fahreta Jahić, stanovala je u stančiću koji su joj rentirali moji roditelji, dole ispod Tašmajdana, kod Palilulske pijace. Uzgred je radila kao bebisiterka i čuvala me kad nije imao ko. Ubrzo je njena karijera krenula uzlaznom putanjom, a iz tog perioda je ostala ta simpatična anegdota. Takođe, moglo bi se reći da me je Brena na neki način predodredila za bavljenje muzikom - rekla je Ana jednom prilikom za domaće medije.