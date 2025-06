- Takođe i to zamišljam van Srbije, a volela bih da taj čin ostane samo za mene i tu drugu osobu. Ne znam gde bi to bilo, jer nisam ni blizu tome, ali sigurno negde gde bih mogla da se sakrijem i naravno, pozvala bih samo najbliže ljude – iskrena je pevačica.

- Do kraja života ću skrivati stvari tog tipa veridbu, svadbu, dete. To je prosto moja odluka trenutno i volela bih da tako ostane. Nisu sve stvari za javnost. Doživela sam zaista sve i svašta kada se privatan život umešao u poslovni i nemam više snage za to. Smatram da prava ljubav iz nas izvlači ono najbolje i nemam problem sa tim da budem u isto vreme posvećena i momku, a i poslu – priča Džehverovićiva i dodaje da iako se polemiše da je zauzeta, momci nemaju problem da priđu.

- Uveliko su počele pripreme, jer kao i svake godine, potrudim se da ispoštujem maksimalno publiku, a i sam festival. Jako je teško nadmašiti sebe u svakom smislu te reči, pa tako i kada je ovaj nastup u pitanju, ali ću se ja svakako potruditi da uspem u tome. Svake godine su bili neki izazovi za mene kada je „Music week“ u pitanju, o nekima znate, a o nekima ne govorim i čuvam da ostane tako, ali uvek sam uspela da se izborim sa situacijom. Nadam se da ću ove godine potpuno uživati u nastupu jer mi je to zaista želja. Već četvrti put nastupam i zaista sam rekla sebi „hajde da ovog puta uživaš, bez stresa i pritiska“, a to je veoma težak zadatak za mene koja voli da sve drži pod kontrolom, ali radim na tome - rekla je Teodora i otkrila planove za leto.

- Najiskrenije, primećujem da sam samo sazrela sa godinama. Verujte mi da ja nikada nisam poletela i nikada nisam doživela da moji prijatelji i porodica polemišu o tome, jer znam da i te kako bi, jer oni meni ne bi dozvolili da se tako ponašam. Sigurna sam da je to do vaspitanja. Majka mi je uvek govorila „U zlu se ne ponizi, u dobru se ne ponesi“ - priča pevačica.

- Kupujem ono što mi se sviđa i ono što mi treba. Ne patim za tim da imam markiranu garderobu, jer za mene to ne predstavlja apsolutno ništa. Ne znam da čuvam stvari, vrlo često ih gubim i za mene smisla nema da dajem previše novca za to. Što se tiče kineskih butika, ako smatram da tamo mogu da nađem nešto što mi treba, a da znam da je jeftinije, kupiću tamo i nemam problem sa tim. Ljudi me prepoznaju, slikaju se nekad i meni je to sve simpatično, jer kao što rekoh, za mene to nije sramota, jer ja sam normalna osoba kao i svaka druga - sa osmehom priča Teodora.