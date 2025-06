– Svoju liniju sam dovela do savršenstva, ali bez stroge dijete, bez tih modernih injekcija i lekova kao što je ozempik, koji je postao popularan, a u stvari je jako rizičan i štetan, pogotovo za štitnu žlezdu i pankreas. To su lekovi namenjeni dijabetičarima i ne treba ih koristiti bez potrebe. Ja sam jednostavno odlučila da posle sedam uveče ne unosim više ništa osim vode. Ponekad popijem i neko pivo, iako su me pitali kako to kad pivo goji. Ja kažem – mene ne, mene pivo voli. I zaista, uspela sam da skinem 8,5 kilograma u roku od mesec dana, a da se nijednom nisam osetila gladno. Jela sam sve što poželim, ali do najkasnije pola osam. Nakon toga – ništa. To mi se pokazalo kao veoma delotvorno, slično kao autofagija. Ujutru se budim oko osam, pola devet, doručkujem i aktiviram metabolizam. Trudim se da treniram, a kada to ne uspem, odradim brzu šetnju na traci. Ako se ne krećeš, nema šanse da ubrzaš metabolizam – izjavila je ranije.