Na Tik Toku se oglasila devojka koja je upisana pod imenom "diasknnyy" i otkrila sve o odnosu s jutjuberom

Sukob između jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase i influenserke Anje Blagojević, poznatije kao Anja Bla, počeo je u onom momentu kada je on izneo šokantne tvrdnje, da njegova bivša porukama uznemirava njegovu sadašnju devojku.

Naime, na Tik Toku se oglasila devojka koja je upisana pod imenom "diasknnyy" i otkrila da je ona ta devojka koje je pisala poruke Bogdanovoj bivšoj, a ne Anja Bla, kako je on mislio.

Kako je istakla ona je bila u emotivnom odnosu sa jutjuberom koji je finansirao njenu modnu liniju.

- Ova drama između Bogdana i Anje je totalno lažna, zato što sve te poruke koje ste videli i dokazi o kojima Bogdan priča, sam slala ja. Očigledno želi da predstavi sliku kako Anja i dalje pati za njim, kako Anja proganja njegovu sadašnju dotičnu, što nije tačno. Jako bitna stvar koju morate da znate, da Bogdan zna da se ja krijem iza svih tih profila, poslala sam mu lično poruku, dokaze snimke i sve, ali on ipak odlučuje da pravi dramu kako je to Anja, pa sad vi razmislite zašto - priča ona u snimlu i nastavlja:

- Moramo da započnemo priču ispočetka kako biste shvatili zašto sam ja slala poruke dotičnom personi sa kojom se Bogdan trenutno viđa. Pre svega, Bogdan je bio tu za mene novčano i stvarno me je podržavao finansijski i hvala mu još jednom na tome, ali očigledno ja nisam devojka kojoj su te stvari bile dovoljne, tako da mnogo me povredio i mnogo me razočarao u nekim situacijama, jer kad mi je bilo najteže, on nije bio tu za mene.

- Sve je počelo negde u septembru prošle godine, kada je Bogdan odlučio da se priključi mom brendu i da bude zadužen za finansiranje nove kolekcije. Jako je bitno da se zna zašto sam ja uopšte ljuta na Bogdana. U situaciji kada je meni bilo najteže, kada sam ja bila u haosu oko nove kolekcije, to je bila najveća kolekcija i jako je veliki zalogaj za mene samu, da se borim sa šnajderkama i svim tim... On odlučuje da me ostavi u dugovima. Stiže mi poruka jedan dan: "Ja samo želim da izađem iz brenda"... On je imao svoj loš period oko Delića kada su se posvađali, i odlučio je da me ostavi u dugovima. To je profil lika, kako je njemu, tako je i drugima. Ako je njemu loše, odmah se šalju poruke i odmah sve propada i ne razmišlja kako će to da utiče na druge, odnosno na mene.

Ona zatim navodi kako su rešili problem.

- Ja sam naravno našla način da sve to sredim sa njim, u tom trenutku živimo u istoj zgradi, popričala sam sa njima i na kraju je ispunio sve te stvari koje je obećao da će da ispuni. U tom trenutku ja već znam da se on u isto vreme dopisuje i viđa sa dotičnom, kao i sa mnom, i da joj priča doslovno iste priče, isti fazoni, i ja jednostavno u tom trenutku sam rekla da ne želim to to više da zalazim, jednostavno ona je neka stara priča, njemu je to sad zabavno, vratio se na to, i ja sam se povukla, dok dotična iz nekog razloga nije mogla da se ohladi jer je verovatno i ona saznala za mene. Nije to toliko teško, njegov kompjuter je uvek otključan, whatsapp može da pogleda svaka budala, imam snimljene i sve poruke sa njom, imam sve snimke koje sam njemu slala. Njih dvoje kako u četiri ujutru ulaze u zgradu dok on prosipa priče kako je ona fina i samo su otišli na koncert. Da, viđaju se od oktobra, novembra, i viđala sam je više puta kako dolazi sa njim. Svaki put je bilo u 3, 4 ujutru, tako da te priče su prazne priče.

Ona je zatim ispričala zašto je rešila da joj se javi sa lažnih profila.

- Zato što me dotična provocirala, ja sam odlučila da napravim taj profil, da joj se javim sa lažnom profila. Prvi lažni profil se zvao "Another side of me", a drugi lažni profil se zove "Neko ko zna sve". Čim sam joj se javila prvi put, odmah je bila iz fazona da sam ja Anja, na osnovu čega ne znam, nijednog trenutka se nisam predstavila kao Anja, niti potvrdila da sam Anja, samo sam joj pustila da živi u svojoj laži i da nastavi da bude glupa. Ta devojka je stvarno jako glupa, meni je mnogo žao, ali zašto kad ti se javi lažni profil ti pomisliš da je to bivša devojka od tvog trenutnog lika sa kojim se viđaš. Kao svaka budala, moglo je da joj se javi neko dete od 12 godina, svaka budala je mogla da joj se javi kao što sam joj se ja javila i izvukla mnogo informacija - ispričala j ei nastavila:

- Ta devojka je meni slala glasovne, slala videe, slala snimke, četove, sve što je slikala iz Bogdanovog lap topa vezano za Anju. Zašto se uopšte trenutna osoba toliko zanima za bivšu devojku, meni to stvarno nije jasno. Dotična se mnogo više zanima za Anju, nego Anja za nju. Meni je slala kako razbijaju i bacaju poklone koje je Anja kupila Bogdanu, kako je Anja pala u zaborav, kako oni prave bebe, kako je to ljubav, on joj kupio Rolex. U tom četu je pisala i o meni, a nije znala da se dopisuje sa mnom, što je jako zabavno. Sve sam to slikala, iako je sve delove za mene unsendovala, ali ja sam pre toga slikala. Bogdan me nikad nije pomenuo u lajvu, a sve devojke je prozivao, iz nekog razloga mene nije, zato što mu očigledno nije išlo u korist da kaže kako me je finansirao i kako sam ja nakon toga otišla.

- Zeznula sam ih. Njegova dotična mi je dala sve informacije o njegovoj bivšoj, sve stvari koje ne žele da izađu u javnost. Čuveni dostavljač koji se pominje u njegovom lajvu sam uvek bila ja, dok nismo prestali da se viđamo, ali tu negde od septembra nastala je ta interna fora između menje i nje, da svaki put kad sam ja tu, on kaže da mu je to dostavljač, čak se i moj glas čuje u lajvu par puta. Anja nema nikakve veze sa svim ovim, i ja sam napisala Bogdanu sa dokazima da sam to ja, ali očigledno da je želeo dramu, ispričala je u videu koji je objavila na Tik Toku.

Ona je na samom kraju videa objavila i njihovu zajedničku fotografiju iz lifta.

