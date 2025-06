Svi se pitaju ko je dotični pevač. Zbog velikog interesovanja čitalaca, kako bismo donekle razrešili i tu misteriju, ponovo smo porazgovarali s Dobrišom, koji nam je detaljnije opisao šta se to dogodilo u jednom od najluksuznijih hotela u susednoj državi.

- U pitanju je jedan od najpopularnijih pevača u regionu i srećno je oženjen već dugo. On već godinama letuje u jednom od najluksuznijih hotela na primorju. Ima ogromne hitove koji obeležavaju svako leto ovde na moru. Njegov dečko je član njegovog tima, koji se od njega ne odvaja. Za taj posao je masno plaćen, a u stvari ne radi ama baš ništa. Žena ništa ne sumnja. Baš odlično izgleda za svoje godine. Prelepa je, ali je često na poslovnim i privatnim putovanjima po svetu s drugaricama i gleda svoja posla. Ovde u Crnoj Gori svi znaju da je on gej i, kad ga vide da dolazi s njim i da se čekiraju zajedno, svi umiru od smeha. To je javna tajna - priča Božo, pa nastavlja: