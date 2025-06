Kako je istakao, on je od jednog preprodavca kupio ručni časovnik marke "patek filip" za 180.000 evra, dok je njegova realna cena u tom momentu bila oko 100.000 evra, zbog čega ovaj sat više i ne nosi.

- Moj nemili događaj sa "patekom" je da sam našao sat preko kontakta, koji izgleda nije bio tako dobronameran. U pitanju je model "nautilus" u roze zlatu. Ja sam njega platio preterano mnogo, a njegova realna cena je u tom momentu bila oko 100.000 evra. Ja sam ga platio 180.000 evra. To je razlog što nikad i ne nosim taj sat jer sam jako razočaran u sebe i svoju ishitrenost, i to je najveća glupost koju sam napravio. Pre nego što bilo koji sat odaberete, konsultujte se s čovekom koji to najbolje zna. Ja sam generalno fanatik za satove - rekao je Vojaž za jutjub kanal Sat na ruci.