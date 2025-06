- Istina je, razveli smo se. Razlog je njena ljubomora koja već prelazi u patologiju što je nešto nenormalno. Juče sam izludeo što mi je merila vreme od prodavnice do kuće, kasnio sam puna tri minuta i posle toga me je nenormalno napala. Nakon toga smo se svađali i mirili, a sinoć smo se ponovo pokačili, a ona je došla u pet ujutru u dnevni boravak gde sam ja spavao i napala me. - Postavila mi je ultimatum da biram između najboljeg prijatelja i nje gde sam rekao da mi je najbolji prijatelj na prvom mestu, pa onda deset praznih mesta i tek onda ona. Niko nije mogao da uskrati druženje sa njim, znam ga od pete godine, uvek je bio uz mene u svakom periodu mog života i kad je bilo dobro i kad je bilo loše - ispričao je Andrej za medije.