- Razvod je uvek teška stvar i nešto što čoveka poremeti, ali to može biti i na što bezbolniji i civilizovaniji način. Imao sam oduvek negativan odnos prema ljudima koji kada nešto prekinu izbrišu ceo svoj život kao da nije postojao. Šta znači da ja sada brišem profilnu fotografiju? Sandra će uvek biti deo mog života, imamo zajedničku decu. Uvek sam tu za nju i znam da je i ona za mene. Uvek ću se truditi da joj budem... Možda je još uvek preteška reč da kažem prijatelj, možda ćemo jednog dana biti i pravi prijatelji, ali uvek sam tu za sve što joj treba. Znam da će ona biti za mene i po meni su to normalne stvari, to ne treba hvatili, nekako podrazumeva se. To je sve lep period mog života i nema potrebe da ga brišem - rekao je Kalinić tada.