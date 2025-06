- Moj otac je bio likovni umetnik i sedeo je u klupi sa Dinom Dvornikom. Svi njegovi prijatelji su se takođe pojavili u odeći koja je bila u bojama. Došla sam da ga na večni počinak ispratim onako kako bi on to želeo. Ko uopšte uvodi pravila o odeći na sahrani? - objasnila je Hrvatica.

- Na mene se udara, jer znaju da nemam zaštitu. Digla se popa oko snimka sa groblja, gde sam sa mojim prijateljem. To je bio jedini način da zapušim usta pojedinim ljudima i da se kaže istina. Moj prijatelj nije bio na sahrani, ali je znao kroz šta prolazim i koliki sam borac, jer sam sve to sama organizovala. Dosta mu je bilo da me ljudi osuđuju i šire laži, hteo je da me zaštiti - tvrdi Karabatićeva.