- Uspeo sam da ukrotim svoj karakter u mnogo slučajeva, da pobedim samog sebe. Utiske još uvek nisam sabrao. I ono malo, kada sam zaspao kod kuće, probudim se i kažem:"Jao, treba vatru da založim". Još uvek se nisam adaptirao. Dobro provodimo vreme. Još na imanju sam rekao:"Ne mogu da dočekam kući, da padne hoklica", pitaju me šta je to, rekao sam im da treba da premotaju prošle serijale, da shvate da je to vođenje ljubavi. Malo čuvamo dečicu, malo pravimo! Pravimo, to je normalno. Kristina je mlada, može da tera. Ja sam rđavi mitraljez, ali ide on polako - kroz smeh je rekao Kristijan i otkrio da li mu je Kristina zamerila prisan odnos sa drugim ženama.