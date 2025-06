Milosava Pravilović, Aleksandrina majka, se nakon ovoga hitno oglasila, kako bi prokomentarisala novonastalu situaciju

Tokom dana, Ivan Marinković opkladio se sa Milovanom Minićem da će se pomiriti sa Aleksandrom Nikolić do jeseni.

Minić je ovu opkladu oberučke prihvatio, ističući da je uveren kako do toga neće doći.

Obojica su veoma optimistično ušli u ovu opkladu, a pobedniku sledi pet stotina evra.

Milosava Pravilović, Aleksandrina majka, se nakon ovoga hitno oglasila, kako bi prokomentarisala novonastalu situaciju.

Majka rijaliti učesnice je priznala da je šokirana onim što se dogodilo tokom današnjeg dana, ali je izkazala i razočaranost u svoju naslednicu i njeno naglo zbližavanje sa Milovanom.

- Što se tiče Aleksandre i Milovana, ne mogu da verujem šta gledam. To nije normalno, niti može da bude. Ako se pomire, ona mi neće ući u kuću. U Elitu sam ušla kako bih se suočila sa njim. Ne mogu da verujem da je ona toliko krhka i naivna, on je manipulator. Po ko zna koji put se isto ponaša. Milovan zna da je sve što sam rekla surova istina. Nedavno je psovao mog mrtvog oca, ja to ne praštam. Ako ona oprosti, ja joj neću preći preko toga. Šokirana sam, jer bi to značilo da mu dozvoljava da mi psuje sve živo i mrtvo. Da li je izlapela za tih deset meseci ili šta je u pitanju, zaista ne znam. Još će se to klupko u vezi njega odmotati, tek će se mnoge stvari saznati - rekla je Milosava.

"Pored njega je doživela je teror"

- Znam da je zaljubljen u Aleksandru, ali ona njega ne voli. Pored njega je mnogo propatila, doživela je teror. Mislim da je razlog toga što mu se približila to što su dokumenti njeni kod njega i neke važne stvari, te je ona sad uverena da je bez ičega. Želi da dođe do svojih stvari. Samo da se razumemo, ona njega žali. Veoma je saosećajna, to je činjenica, ali treba da se makne od njega. Nije morala ovako da postupi. Mogla je i na sudu da pronađe neku pravdu. Samo neka joj se vrate njene strani. Aleksandra nije sama, ima nas, svoju porodicu - nastavila je majka rijaliti učesnice.

- Ako joj je do tih stvari, ne treba da brine i zbližava se zbog toga sa njim i spušta loptu. Da sam želela da idem dalje i da otkrivam neke stvari, ja bih to uradila, ovako ne nema potrebe za tim. Aleksandra je slaba i emotivno skrhkana. Isto tako moram da kažem da on Marijanu nije voleo, voli samo Aleksandru. Nije smeo zbog roditelja da se skloni od Marijane, jer sa njom ima dete. Sutra bi bio sa Aleksandrom da ona želi, ali on njoj više nije potreban - zaključila je Milosava.