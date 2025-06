Vesna tvrdi da je sa Đoletom otpočela romansu tek nakon njegovog razvoda, a kako kaže, sa Slađom je od ranije imala problema

Vesna Đogani šokirala je izjavama o Slađi Delibašić i njenom odnosu sa Đoletom Đoganijem.

Vesna je Slađu i Đoleta upoznala dok su još bili bračni par, a ona je pohađala njihovu plesnu školu. Iako se dugo šuškalo da je ona krivac za krah braka, Vesna tvrdi da je sa Đoletom otpočela romansu tek nakon njegovog razvoda, a kako kaže, sa Slađom je od ranije imala problema.

Sada je Silvija Đogani, Slađina i Đoletova ćerka, otkrila da ju je Vesnina potez razočarao.

- Nju to ne zanima, ja kao njena ćerka mogu samo da kažem, da je ona nekada htela da priča u javnosti, to bi se desilo odavno, ona ima dostojanstvo. Meni nije jasno zašto je to Vesna spominjala, ružno je, ali valjda svako ima svoje razloge. Razočarao me je taj Vesnin potez, ne volim da se o mojoj mami govori tako. Ja najbolje znam šta je bilo, šta se desilo i ko je ko - rekla je Silvija, pa otkrila kako je njen otac Đole reagovao kad su se čuli:

Foto: Nemanja Nikolić

- On nije za to, ni njemu nije jasno zašto je to Vesna rekla, bar je nama tako rekao. Mama je dobro, ne mogu da kažem da neke stvari ne utiču na nju. Ona želi da nas sačuva kao ćerke, ne želi da se takve stvari iznose u javnost, ona zna za koga se udala. Vesnu nisam videla, mi se viđamo kada Đole to organizuje, apsolutno duguje mojoj mami izvinjenje. Moja mama nikada nije zatvorila vrata tatinoj novoj porodici - rekla je Silvija.

Podsetimo, vesna je optužila Slađu da je bila neverna.

- Istina je bila da je ona otišla da su Anabela i Gagi nju videli u lobiju jednog hotela kako sedi sa njihovim zajedničkim prijateljem i drži se za ruku. I kada su ih videli sklonili su ruke. Oni su nazvali Đoleta i rekli šta je i kako je- rekla je Vesna u emisiji "Iz profila", koja je u međuvremenu saznala da je Slađa želela drugačiji život od onog koji je živela.

Foto: Privatna Arhiva

- Slađa je pričala da je želela da bude samostalna, da ga nije trpela, volela, želela u svojoj blizini. Da bi bila okej da ona preuzme vodeću ulogu, a on da bude menadžer i imala je drugarice koje su je bodrile u toj priči, a Đole je ludeo. Mene to tada nije interesovalo, meni je bila samo bitna plesna škola i kako to sad da se raspada. On se vratio da dokaže njoj, svima, ali prvenstveno sebi da vredi i da je taj koji je sve to smislio. Rakovi imaju tu jednu karakteristiku da dokažu. Išli smo da biramo njegovu pevačicu jer smo Vlada i ja bili jedini zaposleni, ja zadužena za administraciju. On je mene vodio da ja to njemu zavedem. Ja sam sve vreme pevala, išla sam u muzičku školu, njega je to sve smaralo jer sam pevala drugačije i on i Slađa su meni govorili: „Ćuti. Mnogo se bre dereš", a ja pustim. Ponekad je on čuo mene kako pevam , puštao je on demo nove pesme na kasetofonu u kolima i ja pevala sa sve mojim falsetom, u jednom trenutku on stane sa sva četiri sa strane i traži da otpevam. Ja otpevam, on kaže ti si ta. Okreće auto i vraća se za Beograd, meni ništa nije jasno.

Foto: Pritnscreen/tiktok

Tada su se za vesnu otvorila estradna vrata.

- Povratak kući belo, ništa ne znam niko sam ni šta sam ni gde sam, zeznula sam se katastrofa, on mi kaže: „Ti češ da budeš moja pevačica nova" ja kažem: „Ne,ne,ne ubiće me Slađana" , on ne odustaje. Hteo je da probam u studiju da probam da pevam, odemo da snimimo to i njemu čovek koji je radio kao tonac kaže: „Au, kako ti ova mala peva, odlično". Mi se prijavimo sa tom pesmom na Sunčane skale. Mi smo na tim Sunčanim skalama dobili jedan poen, ali smo dobili aplauz od publike od Tošeta Proeskog. Ja sam mislila to je to, ali one je meni rekao: „Prošla si", verovatno neki njegov test, odmah smo ušli u studio, on je imao spremne pesme koje je Slađa trebala da peva, tipa „Babaroga", „92"... Prvi album smo snimili, putovali, i tek kada se dešavao drugi album smo se smuvali - rekla je ona.

