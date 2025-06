- Iz Lazarevca sam stigao do Beograda. Iz Beograda do regiona. Iz regiona do Evrope. Ne zbog slave. Nego zato što sam verovao da jedan mali čovek, ako je dovoljno velik u svojoj veri i radu, može da sedne za sto sa najboljima, napravi posao, nikoga ne prevari i ostane cenjen i poštovan i ponovo srdačno dočekan. Ja nisam samo pravio kontakte. To je najlakše. Ja sam pravio mostove. Nisam samo organizovao koncerte, već sam od srca učestvovao u stvaranju nečijih snova. Ja nisam nijednom izvođaču rekao “ne mogu” – jer su i meni prečesto to govorili. Umesto toga, rekao sam: “Hajde da probamo.” I ponekad je to bilo dovoljno da se čitava sudbina promeni.