Podsetimo, Žika Jakšić važi za jednog od tvoraca i začetnika ideje o muzičkom takmičenju "Zvezde Granda". Žika je takođe i idejni tvorac emisije "Nikad nije kasno". Jednom prilikom je govorio kako je došao na ideju da on i Saša Popović počnu sa Zvezdama Granda:

- Ja sam živeo u inostranstvu i tamo sam to video, i rešio da napravim to nešto novom, u razgovoru sa Sašom Popovićem sam uradio to i pokrenuli smo taj koncept. Moram da kažem da mi je krvio što više ti pevači nisu bitni, nego što mi pravimo od pevača u žiriju zvezde, ne kažem da oni nisu, ali bitnija je njihova komentarisanja nego pevači.