Sve pesme za grupu Kolonija napisao je Boris Đurđević. On je od 1996. producent, kompozitor, tekstopisac i aranžer numera od kojih ima na desetine hitova koji se slušaju tri decenije. Dens grupu je napravio zajedno s Tomislavom Jelićem Kamenim (bend napustio 2014) i Indirom Levak (pevačica benda do 2017), a sada je glavni vokal Kolonije Ivana Lovrić.

- Meni se generalno sviđa sve u muzici, nisam striktan i ograničen. Volim dobre pesme i u svakom žanru nađem nešto šta mi se sviđa. Istina je da je dens neko vreme bio na margini, pogotovo dok je dominirao trep, ali čujem da su se i treperi sve više okrenuli ka dens/edm. To su srodni žanrovi, samo je tempo i način izražavanja drugačiji. Popularna je fuzija svih mogućih žanrova, i to volim.

- Publika je nostalgična i ja to u potpunosti razumem. Stare pesme, pevači i grupe ih podsećaju na neka vremena koja su bila bezbrižnija i laganija. Bili su mlađi, bilo je manje problema, više su se zabavljali i više uživali u muzici. Ali kako uvek biva, sat nikada ne kuca unazad. Vreme se menja i nikad se više ne vraća. Ljudi se menjaju, muzika se menja. Ivana je imala jako težak zadatak da dođe na mesto Indire, koja je izvrsna zabavljačica i posebna osoba. Trajalo je to neko vreme, ali je sve selo na svoje mesto, jer je Ivana takođe izuzetna zabavljačica i pevačica, samo je trebalo to dokazati ljudima. Bila je neko ko je morao odigrati dosta utakmica pre nego što zaigra u reprezentaciji. Ona danas ima svoje obožavaoce i svojom osobnošću dala je svoj pečat mojim pesmama kao i nekad Indira. Drugačije, ali odlično.