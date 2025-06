Prepoznatljiv po širokom osmehu i uvek dobrom raspoloženju on odaje utisak zdravog i vitalnog čoveka koji i te kako brine o sebi, međutim stanje Žike Jakšića, kako su pisali mediji, tada jne bilo ozbiljno ugroženo, a sve je krenulo od upale slepog creva koja ga je umalo koštala života jer u prvi mah nije znao šta je u pitanju.

- Žika je danima trpeo bolove, on je jak čovek, nije od onih koji za sve trče kod lekara i tako je ispalo da se javio u poslednjem momentu. Da je samo sat vremena kasnije došao, veliko je pitanje da li bi ostao živ. Operacija slepog creva jeste rutinska, ali ako se ne dođe na vreme, javlja se sepsa, a to se umalo desilo Žiki. Tada su ga lekari jedva spasili, a onda je otkriveno i da ima kilu koja je takođe operisana i on se sada oseća dobro - ispričao je izvor iz "Granda" za magazin "Svet" i dodao da ga je onda zadesila korona čime je zdravstveno stanje Žike Jakšića dodatno narušeno.