- Marko je, u suštini, jako dobro dete bio. I sada je relativno dobar - kad idem ulicom, nema ko me ne pita za Marka, i kad je bio mali, ali i sad. Sa svima je bio tu, svima pomogao, komšijama... Za Marka me svi pitaju, za starijeg sina niko. Dolazili su mi na vrata, donosile komšije poklone - starijim ljudima je uvek pomagao, nosio im kese iz prodavnice, bio je stvarno dete za primer. Međutim, ima tako neke faze... Meni liči sve na bipolarni poremećaj. Ima faze kad sve hoće, pa poslepodne već neće to, pa sve što počne napusti... Predlagala sam da idemo kod psihologa da popričamo malo, zbog njega, on nije pristajao. Emotivno reaguje, to ga često dovodi u neprijatne situacije. I nas nekada, ali više ne. Mnogo je pravdoljubiv, uvek se borio za pravdu - rekla je Petrućijeva majka svojevremeno za Pink.