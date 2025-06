"Bez pardona Jovanović mi duguje odgovor na pitanje zašto sam uhapšena, ali kao što ste videli, on ni posle 17 godina nema odgovora. Iako je poricao svoje odnose, drago mi je što je na kraju ipak priznao da je išao u Šilerovu", kazala je Ceca tada za Kurir i dodala:

- Mogao sam, al‘ sam je srušio. Tačno. Previše dugo vi trajete da biste bili naivni. Znate vrlo dobro koliko lažete kad govorite o njima kao o mojim prijateljima. Ako sam ja takav prema prijateljima, šta mislite kakav bih bio prema onima koji mi nisu prijatelji, a vi mi to svakako niste - rekao je Jovanović.

Na to mu je Ražnatovićeva odgovorila:

Svađa je bila najburnija kad je pevačica uporno zapitkivala zašto je uhapšena. Jovanović joj je odgovorio da je uhapšena zbog osnovane sumnje da je učestvovala u krivičnim delima, odnosno da je bila povezana sa ubicama premijera. Ražnatovićeva je odgovorila: „Isto koliko i vi. Ko je vadio Legiju iz zatvora, ja ili vi? Ko je nosio Dušanu Spasojeviću... Vodio ženu i dete u zatvor, u CZ, imam svedoke za to! Vi! Pa, dokažite vi meni ovo za šta ste me optužili! A držali ste me četiri meseca u zatvoru, sram vas bilo!