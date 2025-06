- Niko me nije voleo, deca su me stalno začikavala. Bila sam najviša u razredu, sada imam skoro dva metra, pa sam i zbog toga bila predmet sprdnje u školi. A i zbog krivih zuba su me lepo čašćavali pogrdnim imenima. Čak su me prozivali i zbog toga što mi je mama čistačica. Bilo je jezivo. Stalno sam bila sama, kao stepski vuk, sve dok me gejevi nisu prihvatili. Posle sam se družila sa transrodnim osobama, koje su uvek bile tu za mene.Pošto je odrastala u siromaštvu, njena majka nije imala da joj kupi patike, farmerke, trenerku... I dok su se druga deca lepo oblačila, Deniz je išla u malim i pohabanim stvarima, pa su je deca i zbog toga zadirkivala. To je starletu nateralo da se oproba u kriminalnim radnjama.

Denizine muke nisu prestajale ni kada je upisala gimnaziju. Jedna situacija joj je napravila pakao od života, u kom je živela naredne četiri godine. U prvoj godini srednje škole otišli smo na rođendan kod drugara iz odeljenja. Tada sam imala prvi "susret" sa alkoholom i napila sam se. Bilo mi je muka, pala sam, pa su pozvali moje roditelje da dođu po mene. Oni su bili šokirani, pogotovo očuh. Kada me je video u tom stanju, odlučio je da me kazni. Zatvorio me je u kuću naredne četiri godine. Celu srednju sam presedela u kući, samo sam smela da idem u školu. Želeo je da shvatim da ne smem da pijem, pa je to učinio kako mi nikada više ne bi palo na pamet da posegnem za alkoholom. To mi je teško palo. Strašno mi je bilo što nisam imala tinejdžerski život, što nisam izlazila kao moji vršnjaci, što nisam imala svoju prvu devojačku ljubav. Ja sam zbog njega prvog momka imala tek sa 19 godina. Upoznala sam ga na jednoj zabavi i odmah smo se smuvali. On je bio panker, a ja to volim, jer sam pankerka pod maskom starlete