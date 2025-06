- Razlog za naš razvod jeste to što nisam mogla da pređem preko prevara, podmuklog dopisivanja sa drugim ženama, psihičkog terora, takimičenja sa mnom u poslu, kao ni preko činjenice da je sve to dovelo do toga da se ne volimo, što je glavni razlog. Mesecima posle moje odluke molio me je da se predomislim, da pokušamo ponovo, čak i onda kada sam mu rekla da imam nekoga i da sam srećna u novoj vezi. Pošto nisam želela da mu se vratim, proradila je sujeta, pa je odlučio da mi napravi pakao - rekla je pevačica koja je ubrzio uplovila u vezu sa Markom Miloševićem, koji ju je zaprosio na proslavi njenog 35. rođendana.