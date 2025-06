Đedović se najpre zahvalio svima na pruženoj podršci, istakavši da mu to mnogo znači.

- Hvala svima na svemu, i vama koji me hvalite i onima koji to ne rade. Imam ovih dana neke obaveze vezane za zdravlje (ništa strašno, ne brinite) ali mora da se odradi, ali ću svakome pojedinačno zahvaliti u dogledno vreme. Uostalom, znate me - napisao je Marko na svom Instagram profilu.