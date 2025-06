- Mislim, mi se dobro zezamo, nama je baš dobro kad smo zajedno. On mene mnogo poštuje, naučio me je da se samopoštujem, naučio me je koliko vredim, iako sam mislila da znam to. Ti kada vidiš sebe u očima nekog koga mnogo voliš, u koga si zaljubljen, onda je to mnogo značajno i ta slika kako prilazi nije sve gora, nego je sve lepša - ispričala je Goca na WTF radiju.