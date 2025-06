- Živeo sam u predivnim uslovima do trenutka dok nisam dobio naređenje da pređem u podrum jer trošim struju, vodu i "ništa ne radim u svom životu",morao sam da radim kod njega u hemijskom čišćenju, primam prljav veš Amerikancima i izdajem čist, da se trujem tamo i udišem one hemikalije i za to da dobijem 15 dolara dnevnicu... Ja ni sada ne trpim autoritet, a kamoli tada kao mlad... To kod mene ne prolazi... Radio sam, molio sam ljude da ih fotkam kako bih skupio pare i vratio se nazad u tadašnju Jugoslaviju - govorio je Dejan.