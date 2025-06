-Prišao mi je sa osmehom i rekao da sam jedan od njegovih favorita u „Zvezdama Granda“, da me rado sluša, da sam vrlo rado viđen i slušan u njegovom domu. Njegove reči podrške, komplimenti i iskreno divljenje koje je izrazio ostavili su me bez teksta. Kada takva veličina kaže nešto o tebi, to te dotakne duboko i ostane zauvek urezano u srcu. Hvala ti legendo, na svakom slovu podrške. Tvoj glas mi daje još veću snagu da nastavim dalje.