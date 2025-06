- Ja sam u svakom svom intervjuu u kojem sam pričao o muzici govorio da je Marina Tucaković meni mnogo pomogla, ne samo karijerno. Volim uvek to da istaknem i volim da njen lik i delo žive. Živeće i posle mene, ona je žena koja je maestralna, napisala je preko 5.000, 6.000 tekstova od "Podseti me šta to beše ljubav" do "Pusti me da raskinem s njom" i svih onih maestralnih tekstova kojima je naše melodije podizala na jedan veći nivo. Marina Tucaković definitivno fali. Prvo fali kao kvalitet teksta, a fali i kao prijatelj i kao neko s kojim si lako mogao jer to je bilo nešto ustaljeno. S njom sam radio 18 godina.