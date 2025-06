- Nikada mene moja deca nisu ništa ni pitala vezano za to jer one Mariju znaju od rođenja. Pritom one su deca javnih ličnosti i za vreme našeg braka su čitale svašta po novinama. One ne vide ništa novo u tome što se piše, znaju ko sam ja i ko smo mi. Imam otvoren odnos sa njima u skladu sa njihovim godinama i nikada nisam imala neko pitanje koje ih buni - ispričala je Pajićeva.