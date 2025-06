Brak Sanje Marinković i Aleksandra Uhrina trajao je deset godina

Slušaj vest

Sanja Marinković izgladila je odnose sa bivšim mužem Aleksandrom Uhrinom kome je 2007. godine podarila sina Strahinju.

Brak Sanje Marinković i Aleksandra Uhrina trajao je deset godina. Voditeljka rastanak sa bivšim suprugom nikada nije želela previše da komentariše jer je privatnost uvek čuvala samo za sebe

Ipak, gostujući u podkastu “Bunker”, Sanja Marinković otkrila je detalje o razvodu koji do sada nisu bili poznati javnosti.

1/6 Vidi galeriju Sanja Marinković Foto: Petar Aleksić

- Da je braku došao kraj shvatila sam onog trenutka kada sam izgubila bilo kakvu emotivnu želju. Nisam htela da budem u braku gde više nema strasti. Onda sam shvatila i to da sam u svemu mnogo savesnija i vrednija, kod mene je sve lako ćemo i možemo. Sa druge strane, sve što mu se kod mene dopadalo i čemu se divio, prestalo je da mu se sviđa. E, to je bio problem. Krenulo je da bude manje lepo kad se uđe u kuću. Iz ovog ugla, jasno mi je da je to bila ozbiljna nesigurnost i nesnalaženje.

Sanja Marinković priznaje da su joj roditelji skrenuli pažnju da je napravila pogrešan izbor i da će taj brak teško opstati, ali da se ona zaljubila i terala po svom.

- Vremenom su loše stvari počele da bivaju ispred onih lepih. Shvatila sam da se ne osećam dobro u tom braku. Mi smo se emotivno rastali pre nego što smo se rastali za porodicu, za dete i za medije. To je bilo negde kada je Strahinja krenuo u prvi razred.

Na samom kraju Sanja Marinković otkriva u kakvim je danas odnosima sa bivšim mužem.

1/5 Vidi galeriju Sanja Marinković Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram, Printscreen Premijera - Vikend specijal

- Kao i svako ko se razvede, imaš toplo-hladne odnose. Menja se to, bez obzira što u nekim situacijama nije ispao ni dobar čovek, ni dobar bivši muž, pa ni dobar otac. Pre mesec dana sam mu, pred kraj školske godine, poslala poruku: ''Hajde da budemo drugari''. To me je savetovao rođeni brat. Zbog deteta sam spremna da pređem preko svega. I sad je stvarno tu. Dođe, kupi neke ručkove, zajedno jedemo i pričamo o svemu. Sad smo stvarno drugari, pa koliko potraje.

Podsetimo, Sanja Marinković se slomila pred kamerama kada je progovorila o smrti majke koja je preminula od raka, te je tad otkriloa da joj bivši suprug nije izjavio saučešće.

Foto: Marina Lopičić

- Vidim da se dosta piše i o mom bivšem mužu, i to je isključivo zbog mene. On nije ličnost od društvene koristi, pa da bi se o njemu pisalo. Moj bivši muž mi nije izjavio saučešće, iako smo u dobrim odnosima zbog deteta. Nije mi jasno, ali ne želim uopšte da ulazim u to, to nije površina mog mozga. Bio je tu uz nas dok je mama bila bolesna, nudio se da pomogne. Pitaću ga jednog dana zašto nije izjavio saučešće - rekla je Sanja.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: