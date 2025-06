- Moj sin se preziva Čaprić, ponosno. To je prvi put da ja izjavljujem ovo. Prezivaće se tako do kraja svog života. Taj gospodin, ako bude zaslužio, dobiće crticu i to je to. Ja ponosno kažem da sam samohrana majka, to ljudi nisu znali. Ja se nisam udala i to je skroz okej - rekla je ona i istakla da se nije udala za oca njenog deteta.