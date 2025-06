Voditeljka popularne emisije "DNK", Natalija Simović susreće se sa raznim situacijama radeći na ovom projektu, a nedavno je umalo svedočila i jednoj nemiloj. Naime, žena kod koje je trebalo da ekipa emisije snima jednu od epizoda, nije za to bila u mogućnosti jer ju je pretukao suprug.

Ona je detalje ispričala voditeljki, koja je je to podelila sa javnošću.

- Trebali smo da snimamo pre otprilike dve nedelje jednu priču. Dogovorili smo ljude, kombi i sve ostalo što je trebalo. Zatim je na našu grupu gde se dogovaramo reditelj stavio slike učesnice koja kaže - ja nisam sposobna da snimam, snimaćemo za nedelju dana. Zašto je to bilo tako? Zato što ju je tadašnji muž, još uvek zakoniti muž, pretukao do te mere da je ona jedva ostala živa. Kada sam videla te slike bilo mi je jako teško. Prošle nedelje smo bili kod nje i ja sam videla ispred kuće slomljeno staklo. Da bi ona ispričala kasnije da dok ju je mučio pokušavala je da pozove policiju, ali se ona nije javljala. Potom je razbila staklo da bi pobegla iz kuće i samim tim od njega. To su strašne priče - rekla je voditeljka DNK na Kurir televiziji i za kraj poslala bitnu poruku: