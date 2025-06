Hit-mejker ove godine slavi dve decenije rada što je obeležio projektom "Damir Handanović - novi zvuk" na kojem se nalazi 11 njegovih pesama u drugačijem aranžmanu

Damir Handanović, jedan od najuspešnijih kompozirora na ovih prostorima, gost je emisije "Stars specijal", koja se emituje nedeljom u 23:30 sati na Kurir televiziji.

Hit-mejker ove godine slavi dve decenije rada što je obeležio projektom "Damir Handanović - novi zvuk" na kojem se nalazi 11 njegovih pesama u drugačijem aranžmanu. Jedna od onih koja učestvuje u tome je i Jelena Karleuša, koja je otpevala numeru "Jedno đubre obično", prvu pesmu Katarine Grujić. Još jedna pesma zvezde "Granda" "Lutka" nalazi se na ovom albumu, a izvodi je Nataša Bekvalac.

Pevačica je tokom nedavnog gostovanja u "Stars specijalu" rekla da nema ništa protiv što su njene koleginice koje su duže od nje na estradi i veće zvezde od nje obradile njene hitove, ali kompozitoru se njen ton kojim je pričala o ovoj temi nije dopao.

- Katarina je divna devojka kao i njena porodica. Družio sam se s njenim tatom Grujom, ovom prilikom ih pozdravljam - rekao je Damir pa nastavio:

- Nije to njena pesma, to je pesma autora koju je ona prvo snimila. Nije njena pesma, već Marinina i moja. Ne vređa me kad kaže pevač moja pesma, ali kada kažu ovako usiljeno moja pesma probudi mi da moram da kažem nije tvoja - rekao je Damir pa se vratio u prošlost i otkrio kako je došlo do njegove i Kaćine saradnje na početku njene karijere.

- "Jedno đubre obično" je njena prva pesma. Tada su Saša Popović i "Grand" imali jednu grupu autora, sve je to lepo i super, ali me je Žika Jakšić tada pozvao i rekao: "Genije, ajde dođi do Granda", rekoh samo da ne moram nešto da se dogovoram sa Sašom, jer nas dvojica nikako nismo mogli posle 2012. godine da se uklopimo, Marina i ja nismo mogli da se uklopimo u njegov budžet koji daje za "Zvezde Granda". I Žika mi kaže: "Nije, nije, tu su jedna devojka i njen otac" - prisertio se Handanović pa nastavio:

- Dođem ja i sedi Katarina Grujić, rastužila se. Rekla je da neće neko drugi da joj radi, hoće samo mene. Nisam toliko pratio, ali sam nju zapamtio. Pitao sam koji nam je ded lajn, a Žika kaže da moramo da završimo za sedam dana. Zovem Marinu, ona kaže znaš šta sve imamo, kažem joj ajde, mislim da može da bude nešto od nje. Krenem nešto za klavirom, zovem Marinu ona kaže da je to super, to može i Ceca da peva. Ona uradi tekst i Katarina izađe i mene zove Saša Popović i kaže: "Šta si mi ovo napravio, sad svi hoće kod tebe". Posle toga dolazi Kaća i radimo joj "Lutku", pa "Grešku" i to je super prošlo. Posle toga "Drugovi". Faktični smo moj tim, Marina Tucaković i ja nju napravili.

Damir je onda objasnio zašto nije javio Katarini da je angažovao Jelenu Karleušu i Natašu Bekvalac da prepevaju pesme koje je ona snimila.

- Ja nisam ovo napravio da bi to opet bili hitovi, već da pokažem da kaveri mogu da se urade na mnogo većem nivou i da obeležim 20 godina karijere. Ne jurimo da to bude hit. Mi se nismo družili niti bili u svakodnevnoj komunikaciji da bih je pozvao i rekao Karleuša i Nataša Bekvalac će snimiti pesme koje sam tebi prvo dao, da znaš da će biti super, ajde ti to malo šeruj. Ne moram o tome da je obavestim. Moguće da ju je to povredilo. Bilo bi lepo da ja obavestim, ali se stvarno nismo čuli. Da smo se čuli tih dana ili meseci, da smo sedeli na kafi, pa da, rekao bih joj - završio je ovu temu Handanović.