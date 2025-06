On je za Kurir ispričao kako je došlo do ovog dueta.

"JEDVA SMO OTPEVALI, EMOCIJE SU NAS PREPLAVILE" Handanović o duetu sa svojim ocem - Evo kako je došlo do pesme sa Paškom

- Prvo sam snimio celu pesmu sam. Onda mi je kum Goran Marković rekao, možda je sad kasno ali trebao si ovaj duet da snimiš sa Paškom. Ja kažem molim, šta je kasno? Ponovo se snima, menjam tekst u ril tajmu. Ja sam prepravljao tekst. Ja ga zovem, kažem trebaš mi nešto, a on većinu vremena provodi u vikendici u Barajevu. Došao je, ne zna ni melodiju, ni tekst, uhvatim ga da to snimi. Rekao sam mu prekosutra snimamo spot u Šimanovcima. Svi koji znaju mog oca znaju da je to jedan divan, blag, emotivan čovek. Jedva smo ovo otpevali, emocije su preplavile i mene i njega. Sa njim sam napravio jednu lepu uspomenu.