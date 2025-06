- Pošto sam se psihički dobro osećala, nije mogla na meni da vidi da nešto ozbiljno nije u redu. Nisam želela da stvaram pritisak, čak sam joj i rekla da ne dolazi u bolnicu, da idem samo na nekoliko dana i da se brzo vraćam - rekla je u razgovoru za "Hello!" i dodala:- Ponosna sam kako se nosila sa svim tim, na njoj nisam primetila nijedan znak straha i slabosti. Nekoliko puta sam imala teške momente, zaplakala bih ili se slomila, međutim ako bi se ona u tom trenutku zatekla kraj mene, tešila me je i hrabrila: "Bože, zašto plačeš kad je sve u redu, ja uopšte ne vidim problem". To mi je davalo snagu.