- Idem da vidim druga Žiku, zbog toga sam i došao. Nismo se čuli, on nema telefon... Ubeđen sam u njega da će biti dobro, on je takav borac - rekao je pevač.

- Otići ću kod Saše na grob, naravno. Žao mi je što neću biti prisutan na finalu „Zvezda Granda“, ali s druge strane, i nije mi žao, jer bez njega to nije isto. Posle Saletove smrti meni ništa više nije kao pre, ne pratim Zvezde Granda niti idem na snimanja... Nadam se da će se takmičenje nastaviti, ide to dobro, ne sumnjam, jer je to veliki brend i šteta bi bilo da se ugasi posle toliko vremena. Stvorili su veliko ime i nadam se da će Šljivić to odraditi kako treba - kaže Ćira.