- Moj razvod nije bio glup, ali nije bio ni neki nenormalan razlog. Niko nikog nije prevario ili slično, jednostavno su se stvari ugasile. Imala sam 35 godina, da sa 35 godina pristaneš da živiš u braku koji nema tu strast i tu snagu... Nije samo do strasti. Najmanje govorim o fizičkoj strasti, da se oboje trude na isti način, da su oboje kompatibilni u svemu. Kod nas se to nekako poremetilo. I pre nego što sam se razvela, to je krenulo tri godine pre toga – objasnila je Emina, koja nakon razvoda muškarce doživljava na drugačiji način.