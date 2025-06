- Imam dva sina. Jedan je baš mangup, a Savo se okrenuo muzici. Nikada nisam ništa radila bez potvrde svoje dece. Mi se jako poštujemo. Oni mene uvek pitaju za savet, tako i ja njih. Ja sam svojoj deci rekla da želim da otvorim Onli fens. Moja koža je kao petnaestogodišnjoj devojčici. Ponosim se sama sa sobom i sa svojim telom prvenstveno. Druga stvar želim da drugima pokažem, da jedna žena može da ima pedeset godina a da izgleda odlično. Zaslužujem pehar. Nije važno da li ću se slikati u tangicama ili gola. Nisu loše one što se slikaju gole, već one što se lako daju. Mnoge poznate žene sa estrade hvale svog izgled, a cele su se ubrizgale botoksom. Ja izgledam fenomenalno, i ako sam cela prirodna. Pitala sam Sava da li mi dozvoljava da otvorim Onli Fens, a on mi je rekao:" Nemoj majko, ne znam koliko je to za tebe i da li ćeš podneti taj pritisak" - ispričala je Blondi i nastavila: