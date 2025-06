"Slušala sam neku drugu vrstu muzike, nisam znala nijedan narodnjak, prva pesma koju sam naučila bila je Šeherezada. Igrom slučaja, mamin kolega je svirao bubnjeve u jednom orkestru koji i danas postoji, savetovao me je da krenem sa njima da radim i da zapisujem pesme koje treba da naučim, koje se traže. Sa njima sam krenula da idem po svirkama, to su bile privatne proslave. Upoznala sam jednog kolegu, pa sam sa njim počela da radim i sa nepunih 20 godina sam prekinula da pevam. Tri godine nisam pevala“, rekla je Milica i otkrila zašto:

"To je bio X faktor, ili Prvi glas Srbije. To me je jako demotivisalo u tom trenutku. Bilo je još dosta komentara od prijatelja i familije – šta će mi to u životu i prestala sam da pevam. Ugostiteljstvo jako volim, veliki sam i gurman… Mislila sam da su svi oni u pravu i prestala sam da radim, da pevam, ali sam krenula na privatne časove - časove džez pevanja dok sam studirala.“

"Bilo je i tada loših komentara, ali sam pokazala zube, to je sudbina – završavala sam fakultet, to takmičenje je bilo u tom periodu, razmišljala sam da idem na master studije i u danu kada sam bacala kapicu na fakultetu dobila sam poziv od jednog poznatog estradnog menadžera, ne znam kako je on došao do mog broja telefona, uglavnom treba da se krene za Zagreb. Ja mu kažem da tri godine nisam pevala taj repertoar, bila sam otvorena sa njima i rekla mu da ne znam ni 15 pesama koje on traži i da verovatni i tih 15 pesama falširam. I on kaže meni ‘je li možeš ti da kreneš ili ne možeš’ i ja reko sačekajte samo da vidim i ja pozovem svoju mamu koja mi je oduvek najveća podrška. Trebali smo da idemo na ručak jer sam taj dan završila fakultet. Majka mi je rekla da odlučim ja, i ja sam se spremila i krenula, tri pevača su bila sa mnom. Dugo sam se bavila plesom i scena mi nije bila strana, isfalširala sam sve pesme naravno i kad smo završili nastup prišao mi je taj menadžer i rekao da sam bila u falšu, vidi se da nisam bila u tome u tom trenutku, ali da sam rođena za scenu. Tada sam poslušala njega i počela da pevam…“