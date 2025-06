"Ja sam htela da ćutim jer me je sramota da se bavim ovim. Upletena sam u nešto što apsolutno nema veze sa mnom. Više mi je muka da gledam kako me ljudi upliću u spletke, a ja sam odavno nastavila da živim svoj život", započela je influenserka i dodala:

- Čuo sam se sa tatom, rekao mi je: "Da li možeš molim te da prekineš ovo sa Anjom, da je ne prozivaš?". Ja kažem tati: "Tata, ali ja moram sad, ne smem da se povučem, moram da dokažem istinu jer će da me prozivaju da sam lažov". Brate, ona svojim lažnim ponašanjem meni šteti u poslu i još na sve to mi uznemirava devojku, zlostavlja je. Ja bih ćutao da nije došlo do toga... Ova kuka kako je uznemirava - započeo je Baka Prase.