- Osećam se kao da sam krenula na kafu, a ne na smanjivanje grudi. Povela sam predivnu majku sa sobom kao podršku koja mi generalno stvarno ne treba. Ovo mi je neki put već da radim grudi, malo sam preterala, prevelike su. Sad je krenuo neki trend smanjivanja grudi i nije sad kao da pratim to, ali too much je... Šta god da obučem, to je u prvom planu. Mislim da, ja sa svojim nežnim licem... ne ide - rekla je tada Iva Grgurić.