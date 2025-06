- Lepi Luka se dopisuje, a možda i viđa sa mojim možda i omiljenim pevačem, inicijale ne mogu da otkrivam jer može da me tuži, a stvarno mi ne pada na pamet da idem po sudovima. Ovo je bilo jače od mene, morala sam ovo da kažem... Na rođendanu Lepog Luke sam bila skoro celo vreme, igrali smo, pričali, ali sve sam videla svojim očima ko je u pitanju. Nisam verovala da je taj oženjeni pevač gej, pritom prave budalu od mene, zove me na nastup, a sa Lukom se dopisuje da dođe i da se posle vide u hotelu. Pritom on se Luki javlja, a i meni istovremeno, a ne zna da se družimo privatno - kaže Miljana Kulić za Informer i dodaje da nije u pitanju Darko Lazić za kojeg je javno pričala da ga obožava.