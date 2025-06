- Dva proroka su bili krucijalni u mom životu. Kada sam imala 14 godina, bila sam u to vreme klinka koja nije toliko izlazila po diskotekama. Sećam se da sam sa svojom mamom bila kod komšinice teta Sene. Došao je jedan stariji čovek, koji je zamolio za času vode. Brzo sam ustala i dodala mu je. On je ušao i seo u prostoriju. Pitao me je čija sam, na šta se nadovezao: “Vidite ova vaša ćerka, ona će biti jako, jako poznata. Koliko očima vidi, toliko će ići daleko. Koliko rukama raširi, toliko će moći da uzme“. Tada sam već pomislila kakve su ovo gluposti. On se na to sve nadovezao i rekao da ću biti poznata kao Josip Broz Tito, u tom trenutku sam izgovorila: “Ovo je totalna glupost, nešto što je nemoguće" - pričala je ona i nastavila: