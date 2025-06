Ljiljanu Blagojević je naš vredni paparaco uslikao u centru Beograda. Glumicu smo sreli usred podneva na ulici kako šeta sa svojim psom. S obzirom na to da je temperatura ovih dana i do 35 stepeni, na sebi je imala šarenu košulju, crne lanene pantalone, sandale i velike crne naočare. U jednom momentu, dok je čekala na semaforu, bilo joj je toliko vruće da je brisala znoj s čela. U jednom trenutku je svratila do menjačnice, a onda nastavila svojim putem.