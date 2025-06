Putem društvene mreže Instagram Dimitrije Kazić požalio se pratiocima da muzika više nije ono što je bila, te da on nema snage sa time da se nosi.

-Razmišljao sam godinama šta, kako, gde, s kim, zbog čega, ali jučerašnji i današnji dan su me uverili u to. Prestajem da se bavim pevanjem. Previše volim muziku da bih dozvolio da je neko povređuje, a ja ne mogu da je zaštitim. Nemam snage za to.