- Anja i ja smo zajedno slale poruke sa lažnih profila. Nekada u želji da zaštitimo druge na kraju sami sebi skočimo u stomak. Istina je da smo Anja i ja slale zajedno te poruke, ja sam želela da preuzmem svu odgovornost na sebe i da njoj pomognem i da je spasim od hejta jer znam da je ranije prolazila kroz slične situacije. Ja nisam i zato sam mislila: "Ma ja to mogu", "Šta je to za mene", "Jaka sam ja"... Međutim, prosto kada se ovako grozne stvari izmišljaju za mene ne mogu da ostanem imuna na to. Bila sam u fazonu: "Za mene nema šta da se kaže, izguraću to, reći ću da sam sve sama radila". Anja mi je stvarno draga i želela sam da joj pomognem ali zašto bih ja podnosila sav hejt za nešto što nisam sama radila? Plan je ispočetka delovao savršeno, ali napravljen je mali kiks kada smo Anjin broj telefona povezale sa prvim Instagram nalogom. Kada smo to shvatile deaktivirale smo taj profil. Međutim, mislim da je Bogdan došao do toga i da na te dokaze misli kada govori da će nešto da iznese, ja protiv toga da idem ne mogu. U početku sam bila dosta sigurna u naš plan jer su me devojke stvarno podržale i hvala vam na tome i želela sam da ovu priču izguram do kraja i da do kraja budem uz nju, ali morate i mene da razumete. Mnogo mi je teško, i meni i mojoj porodici da prolaze kroz takve stvari. Bogdan je jako dugo na ovoj sceni i šta on kaže, ljudi će u to da veruju. Naravno da mi ne prija da ljudi misle onako grozne stvari o meni samo zato što sam ja odbranila njegovu bivšu devojku. Previše mi je stresa i ne želim da moja porodica prolazi kroz to. Nije u redu - rekla je ona, na šta se Baka odmah nadovezao i pružio joj podršku.