- Činjenica je da je velika stvar kada ti je oduzeta sloboda. Neki su to teško podnosili. Više su kukali oni što su osuđeni na šest meseci nego oni čije su kazne bile preko petnaest godina. Moja je bila dve godine. Poštovao sam pravila kuće, tako je i prošlo do samog izlaska na slobodu. Nisam tamo imao sukobe, videli su kakva sam ličnost. Sam sebi organizuješ vreme, doručak, šetnju. Imali smo posao, svako je imao neko redarstvo, ali iskren da budem, nisam to radio. Imao sam novac, pa su to neki umesto mene radili. Budući da sam imao novac, umeo sam pojedinima da kupujem cigare. Nudili su mi vešeraj, kuhinju, ali to sam odbio jer bih morao da obrijem bradu. Uvek bih se nasmejao i odbio. Igrao bih fudbal i neko bi me zvao na redarstvo, a ja bih platio drugom da to odrati. Meni u zatvoru nije bilo toliko loše, imao sam sreću - otkrio je Sajfer, pa priznao da je u zatvoru bio i njegov brat zbog čega mu je bilo lakše.