"Ja sam htela da ćutim jer me je sramota da se bavim ovim. Upletena sam u nešto što apsolutno nema veze sa mnom. Više mi je muka da gledam kako me ljudi upliću u spletke, a ja sam odavno nastavila da živim svoj život", započela je influenserka i dodala:

„Kum me zove i kaže ‘Anja plače, neko joj je poslao gole slike, kaže jedini ti imaš te gole slike’. Ja se njoj javim i kažem joj da mi pošalje gde su te gole slike i ona meni šalje mejl. Mejl se zove isto kao fejk profil koji koriste ona i Dia. I sada, ona kaže ‘Znam ja da ti ne bi poslao te slike, kome si dao pristup mojim golim slikama’. Ja reko šta pričaš ti, ko je kome bre dao pristup tvojim golim slikama. I ja joj kažem ‘Rešiću’, skontam ja da ona pokušava da me namesti u porukama i ona meni šalje poruke kakav je plan i to, zato što sam joj rekao da ću rešiti i više joj se nikada nisam javio zato što znam koja je priča, da sama sebe namešta, da sama sebi pravi priču da može da se odbrani od mene ako ja objavim nekad“, rekao je on između ostalog.